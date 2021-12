La Ribera de Navarra y Tudela, las zonas más castigadas por las inundaciones del Ebro

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images María Chivite, en una de las zonas inundadas.

En cuanto a las carreteras, los cortes preventivos decididos este sábado en la reunión mantenida por el Comité Asesor de Emergencias han resultado eficaces y no se han registrado incidencias que hayan requerido la asistencia de equipos de rescate o asistenciales en los tramos cerrados al tráfico.



En la red principal en estos momentos no se puede circular por la N-121-A (Pamplona-Behobia), al encontrarse cerrados los túneles de Belate y Almandoz, y en la AP-15 (Autopista de Navarra) existe un ‘bypass’ entre los kilómetros 15,3 y 9,3, desviándose el sentido sur por el carril izquierdo sentido norte.



También en la AP-15 están cortadas la salida y entrada 13 (kilómetro 13) en sentido sur, y la N-113 (Pamplona-Madrid) está inundada en el kilómetro 74.



En la red secundaria son 25 los tramos afectados por inundaciones, desprendimientos y nevadas, por lo que se aconseja no circular salvo cuando sea estrictamente necesario y consultar el estado de la red viaria antes de iniciar un desplazamiento.