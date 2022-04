La rotunda pregunta de una refugiada siria: "¿Por qué ellos importan más que nosotros?"

“No sé realmente si reírme o... No sé. No pasó nada luego. Después de unos meses ya todo el mundo se olvidó”, ha denunciado la joven. Meera finalmente acabó diciendo entonces: “Ya no, ya no voy a hablar de nada, ya no voy a intentar hablar de Siria o lo que sea, porque yo después de haber hablado muchísimas veces yo también perdí muchas cosas”.

En España, según ha relatado, su barrera era el idioma. “No podía demostrar mi inteligencia aquí. No podía ver mi inteligencia aquí. Entonces es ahí cuando empezó todo el problema de la depresión, pensamientos muy, muy feos. Muy feos”, ha contado. “Y me afectó muchísimo. Y, realmente, intenté muchísimo no pensar en ello, pero es lo que realmente me estaba pasando, y tenía que enfrentarlo, intenté enfrentarlo y... la depresión también era una barrera para mí, no me dejaba hacer nada, no me dejaba ir hacia delante y no me dejaba estudiar lo que yo realmente quería estudiar”, ha narrado.