Es más, en uno de esos mensajes, publicado en febrero, el escalador se lamentaba: “La gente diciéndome en Twitter que no me merezco representar a España en los JJOO porque soy rojo, todo bien???”.

La respuesta del diputado fue rápida: “Yo le felicito por subir paredes rápido en competición representando a España. El resto de su vida no me afecta en esa felicitación”.

En un mensaje posterior, Sánchez del Real se lamentaba: “Menudo país ridículo y lleno de odio se nos está quedando cuando hay que explicar estas cosas”.

“Y no, no voy a ser igual que otros que jamás felicitarían a uno de derechas por su éxito en otro aspecto de su vida. Yo no mezclo. Yo respeto incluso al que es opuesto a mis ideas”, añadía.

En otros mensajes, el diputado de Vox subraya que conocía de antemano “la posición de esta persona”: “Y pese a eso felicito a un representante de España y fe Extremadura. Si a usted le parece una cobardía, es usted muy libre de pensarlo. Y yo muy libre de seguir haciendo lo que me dictan mi conciencia y mi educación”.

En cualquier caso, Vox no había felicitado a Alberto Ginés por su medalla a primera hora de este viernes, a pesar de que sí lo había hecho con los otros tres españoles que se habían llevado el oro, Sandra Sánchez y Fátima Gálvez y Alberto Fernández.