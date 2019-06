Iñaki López, presentador de La Sexta Noche, ha respondido a Iñaki Anasagasti, exdiputado y exsenador del PNV, quien le había criticado con fuerza por la entrevista que hizo el sábado a la periodista Mercedes Milá.

Anasagasti se mostró muy molestó en su blog de Deia porque La Sexta Noche recordó varias de las mejores entrevistas que ha hecho Milá a lo largo de su trayectoria y entre ellas no incluyó la que realizó a Xabier Arzalluz, expresidente del PNV.

“Era y es aquella entrevista una joya periodística por lo que dijo y la denuncia que hizo de los tabúes de la transición española dicho aquello cuando nadie se atrevía a tocar ni con el pétalo de una rosa a la monarquía y a otros poderes del estado”, escribe Anasagasti, que acusa a Iñaki López de censurarla y menospreciarla.

“He vivido treinta años en Madrid pero llama la atención cómo algunas personas cuando triunfan en lo suyo y pasan Pancorbo se olvidan de su casa y de los suyos”, continúa el político, en referencia a López.

“Mucho más cuando se trata de cosas sensibles. Sabía López que el mejor homenaje a Arzalluz a los tres meses de su fallecimiento hubiera sido emitir la contundencia de su mensaje. Pues no lo hizo. Y sus explicaciones, peregrinas, son de alguien que encima es incapaz de reconocer sus errores”, finaliza.

El presentador de La Sexta no ha tardado en responder a Anasagasti en Twitter: “Respeto su opinión pero no comparto la trascendencia de aquella entrevista. Eso sí, yo no ‘me olvido de mi casa’. Ya que tanto yo como mi mujer y mi hijo vivimos, tributamos y votamos en Bizkaia. Egunon!”.