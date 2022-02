La implacable réplica de una Secretaria de Estado de Igualdad a Vox que no deja de compartirse

“Yo quiero que recuerde esta cara porque yo he sufrido violencia sexual”, le ha empezado diciendo Rodríguez a Carla Toscano.

“Tengo muchos momentos de mi vida en que mi vida es una mierda y quiero que lo recuerde porque cada vez que usted dice que la violencia no existe le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción”, ha proseguido.

Ha señalado la Secretaria de Estado que el dolor que lleva consigo “no se va” y que la única forma de reparar ese dolor es “la ayuda del Estado”: “Y no los chiringuitos, no las no sé qué que dice usted. Es que haya un psicólogo especializado en la Sanidad Pública que nos ayude a recuperarnos, es que haya trabajadoras sociales, para saber cuáles son las prestaciones sociales a las que tenemos derecho por ser víctimas, es que pueda haber unas abogadas que si queremos poner una denuncia la podamos poner”.