La rotunda respuesta de Cayetano Rivera a la revista que ha publicado sus fotos

Ahora, la revista Semana ha publicado esas fotos en su portada y el torero ha decidido responder en Twitter.

“Si la revista Semana piensa que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío!”, ha asegurado el diestro.