La rotunda respuesta de Sara Sálamo a una seguidora: "¡Pero si tú llevas las tetas por fuera todo el tiempo!"

La actriz Sara Sálamo ha respondido con toda la contundencia a una seguidora que le criticó por compartir la imagen de una mujer amamantando a su bebé.

Todo ocurrió en los stories de Instagram, donde la intérprete compartió una campaña publicitaria de Adidas en la que una joven aparece dando el pecho a su hijo con ropa de deporte.

“Maravilla”, expresó Sálamo, que tiene un bebé de pocos meses al que amamanta de forma habitual y sube fotos de los momentos a Instagram.

Pocos después, la actriz subió un pantallazo en el que se ve el mensaje privado que recibió por parte de una fan, que le mandó la captura del anuncio de Adidas junto al mensaje: “Qué vergüenza”.

Sálamo no se cortó en su réplica: “Pero si en tu Instagram llevas la tetas por fuera todo el tiempo!!! ¿Y te da vergüenza que alguien se las saque para dar de comer a un bebé?”.

“Vergüenza me da que me siga gente como tú”, zajó la actriz, que posteriormente subió otra imagen en la que escribió: “Lo mejor de bloquear a todo el mundo que me dice burradas como esa es que sólo me sigue gente guay. Como tú. Si tú”.

Ese mismo día, Sálamo había subido una foto en su cama amamantando a su bebé. Según explicó ella misma, la imagen la había tomado su pareja, el futbolista del Real Madrid Isco.