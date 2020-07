La rotunda respuesta del virólogo más prestigioso de EEUU cuando le preguntan si cenaría en un restaurante

En medio de este panorama, The Washington Post ha preguntado a expertos de primera línea acerca de qué hacen ahora mismo para realizar actividades tan habituales como salir a comer a un restaurante, hacer la compra o ir al gimnasio.

El experto ha afirmado que él no hace nada en el interior de ningún local y que opta por la comida para llevar. La respuesta es similar a la del resto de los consultados: ninguno estaría cómodo en el interior de un restaurante. Algunos, en cambio, no ven mayor problema en disfrutar en las terrazas.

Por lo demás, Fauci explica que él sí hace la compra en los supermercados, aunque siempre con mascarilla y guardando las distancias de seguridad con el resto. Cuando llega a casa no desinfecta los productos, pero sí se lava bien las manos y no los toca hasta el día siguiente.

El experto también es contundente cuando asegura que no se va a montar en ningún avión por ahora porque ha estado en vuelos donde ha tenido que estar sentado cerca de personas que estornudaban o tosían. “Estoy en un grupo de alto riesgo y no quiero jugar”, asegura.

De igual forma, Fauci dice que no iría a ningún gimnasio porque no quiere arriesgarse. Y esa respuesta la repiten el resto de los expertos que ha consultado The Washington Post.