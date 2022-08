“No paras. Oye, le dan cuerda y se queda así, da igual que esté hablando yo, que estemos resolviendo. Ella se queda así. No, no. Eres la mejor concursante / animadora. Está fenomenal”, ha dicho Fernández, a lo que Natalia ha replicado que estaba un poco triste.

″¿Triste? ¿Estás triste? ¡Pues cómo estarás de contenta! ¿Has tomado café hoy, Natalia?”, ha preguntado el presentador. Y la concursante ha sido clara: “Pues no. Escucha, no he tomado café. En el AVE es que ahora no hay cafetería”. ”¿Y qué has tomado? ¿Qué has desayunado?”, ha proseguido Jorge Fernández.