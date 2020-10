La salud, la economía y la sociedad

OSCAR DEL POZO via Getty Images

OSCAR DEL POZO via Getty Images

La situación es compleja, pero la solución no pasa por lo que nos gustaría que fuera, sino por lo que puede ser en el momento actual. Sin solución hoy no habrá solución mañana, creer que el tiempo trae las respuestas es el error de la duda, y hoy ya tenemos experiencia de lo que sucedió hace años y de lo que ha pasado estos meses.

Pero entonces, bajo la crisis económica de 2008, la sociedad sufrió, y lo hizo por las consecuencias económicas y por los problemas de salud que se generaron con los recortes. Y ahora, me temo que si no se es capaz de distinguir entre causa y consecuencia, volveremos a sufrir en exceso por el doble impacto de la pandemia en la salud y en la economía.

Hace años tuvimos un problema económico que en parte se quiso resolver con criterios de salud llevando a cabo recortes sanitarios, y todo para que la sociedad no sufriera en exceso su impacto.

El Covid-19 nos ha traído un problema de salud que se quiere resolver con criterios económicos para que la sociedad no sufra en exceso su impacto.

Resolver un problema con otro no funciona. Solucionar el problema de la economía con recortes en salud, como se hizo a partir de 2011, se tradujo en más problemas de salud y en un aumento de la mortalidad, sin que la economía se beneficiara de manera llamativa. Y esa situación nos dice ahora que si queremos resolver el problema de salud con medidas económicas, continuará el problema sanitario sin que mejore de forma significativa la economía.

Pero es que antes de la adopción de medidas para mejorar el bienestar social y la sanidad, en el periodo 1996-2003, comprobamos que el número de muertes también estuvo por encima del periodo de inversiones sociales. Concretamente, la medida de defunciones de 1996 a 2003 fue de 411.422, lo cual revela que durante los años en que se llevaron a cabo las principales inversiones en bienestar social (2004-2011) se produjo un descenso del número de defunciones del 7’1%, y que tras este periodo, una vez que se no se mantuvo el estado de bienestar, las muertes subieron un 7’4%, como hemos recogido.

La agonía no es mejoría, es prolongación del problema hasta la muerte. Es cierto aquello de que “mientras hay vida hay esperanza”, pero el problema actual es que ni siquiera hay esperanza, el tiempo ha hecho de ella desesperanza; desesperanza y agonía.

De momento, lo único que ha controlado al virus y ha revertido la tasa de infecciones cuando los contagios estaban descontrolados ha sido la restricción de la movilidad de las personas y el confinamiento, y así ha sucedido en cualquier país. Las medidas que funcionan cuando la tasa de infección es baja no sirven cuando el número de casos es elevado.

La situación es compleja y delicada, pero un problema no se resuelve con otro, sino que suman dos problemas. Y no debemos olvidar que la economía es la consecuencia, no la causa.

De una crisis económica se sale con mayor o menor dificultad, pero quienes pierdan la vida durante la pandemia no la recuperarán jamás. Busquemos soluciones para la pandemia y ayuda para la economía, no al contrario. Lo que está en juego no sólo es el futuro.