Sandra Golpe desvela el insulto que le dedicaron en una farmacia al comprar mascarillas

La presentadora líder de Antenta 3 Noticias Sandra Golpe ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que repasa todo lo relacionado con el coronavirus.

La periodista ha asegurado que no duda que el Gobierno haya actuado de “buena fe” y ha reconocido que el fenómeno ha pillado a todos “desprevenidos”. “Sería injusto decir que no se han preocupado. ¿Se han ocultado cosas? Sí, se han ocultado. Yo no sé si por el pánico”, ha añadido.

Golpe también ha confesado que no se cree la cifra de muertos del Gobierno: “Yo me creo la cifra del INE y de las funerarias, pero yo y cualquier persona con dos dedos de frente. Ves que, de repente, han desaparecido 40.000 pensionistas”.

Preguntada por si la política española se parece al programa de Telecinco Sálvame, la comunicadora ha sido muy clara: “Sálvame es el reflejo de un país y los políticos que tenemos también. El debate político te pone los vellos de punta. El Gobierno se ha encerrado en sí mismo y Pedro Sánchez no ha sido muy comunicativo para que nos vamos a engañar. No sé si estaba desbordado o que le cegaba el orgullo”.

“Ahora empezamos a ver que Ciudadanos hace de bisagra y que a Podemos ya no le importa tanto que C’s esté en el escenario. Se ve que hay más voluntad de consenso”, ha proseguido.

Además, Golpe ha confesado que el fin de semana del 8 de marzo ya no salió de su casa: “Tengo amigas médicos y una de ellas me llamó llorando y me dijo que no podían más y que se les estaba muriendo la gente. En este caso, tenía información privilegiada. Por eso, el 8-M no se me ocurrió salir a la calle porque en La Paz ya tenían problemas en esas fechas”.

Eso le llevó a hacerse la pregunta de si ella como ciudadana tenía esa información, cómo no la iban a tener las autoridades. “Pero lo de los políticos ha sido vergonzoso. La comisión de reconstrucción parecía de destrucción”, ha sentenciado.

Además, preguntada por la ayuda de 15 millones que el Gobierno aprobó para las televisiones privada, Golpe asegura que “fue algo simbólica para Antena 3 Noticias”. “A nosotros no nos ha privado de tener libertad en el día a día. Cada uno le damos luego nuestro sello al informativo. Pero nos ceñimos a la línea editorial de la cadena. Nadie traspasa la línea editorial”, ha asegurado.

La periodista ha denunciado que han sufrido “una campaña intencionada que no se corresponde para nada con la realidad”.

“Recuerdo haber ido a una farmacia a ver si habían llegado unas mascarillas y me llamaron ‘roja’ porque habíamos recibido ayudas. ’Pero, ¿qué dice usted señora si yo no he recibido ná? Ya le digo yo que ni un eurito”, ha asegurado.