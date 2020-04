La sanidad ahora es prioritaria

Este artículo también está disponible en catalán.

Leo:

El Gobierno destinará 15 millones de euros a las televisiones privadas, como parte de las ayudas urgentes para paliar el impacto del coronavirus en la economía que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes. En el texto se describe la partida como una compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre (TDT) de ámbito estatal (Agencia Europa Press).

Y claro, no lo había pensado, dar 15 millones de euros a las televisiones privadas es una gran urgencia. 15 millones representan una minucia, algunos pocos respiradores de menos que suministran oxígeno para ayudar a respirar ... no es para tanto... según mis cálculos unos 37.500 respiradores (400 euros la unidad). Y en cuanto a ventiladores hospitalarios que se ponen en las UCI, los precios varían, pero se podrían comprar un millar, por lo menos.

Yo hoy tenía muchas ganas de escribir un texto animoso porque la primavera ha estallado y me he levantado pletórica, sonriendo de alegría y agradecimiento al privilegio de mi vida. Pero he leído esta noticia y la realidad se me ha caído encima, dejándome confinada al orejero con pensamientos enfurecidos de rabia. Sobre todo, por la impotencia. Indignémonos, por favor. Indignémonos. No sólo con los gobiernos capaces de estas impudicias y, además, en estos momentos de pena y dolor, sino con todos los que son obscenos e indecentes morales. Si no me equivoco, muchas televisiones privadas tienen ganancias multimillonarias y, por tanto, esta ayuda de 15 millones sería escandalosa por injustificada. Y todas son potentes creadoras de opinión y, por tanto, estas ayudas serían cómo mínimo sospechosas. El Gobierno es un puntal importante para cambiar las cosas, pero claro, otros poderes tienen una influencia colosal sobre las decisiones que se toman. Por ejemplo, el poder económico, el poder judicial, etc.

Antes de proseguir me gustaría hablar de este sentimiento tan noble que se llama “esperanza” y luego retomaré el hilo.

La palabra esperanza tiene una prédica extraordinaria. Últimamente, debido a la terrible situación del Covid-19, su frecuencia de uso es más elevada de lo habitual en todos los medios de comunicación al alcance. Nos damos aliento, nos animamos a tener esperanza de que saldremos adelante. Esto nos remite a los sentimientos humanitarios y empáticos de todos y todas nosotros. Sin embargo, creo que a menudo no basamos la esperanza en nuestra acción como motor de cambio, sino que este cambio lo delegamos a las musas o bien a las instituciones. Desde este punto de vista, la esperanza nos conduce a vivir en una especie de limbo donde nada depende de nosotros, donde nada podemos hacer. Sólo hay que esperar. Pero, en cambio, si buscamos la definición del concepto “esperanza” encontramos que nos remite a anhelar algo que no sabemos si podrá ser satisfecho porque satisfacerlo no depende exclusivamente de nosotros. Y diciendo “exclusivamente” quiero significar que en la esperanza nosotros somos una parte crucial.

Pensando en todo esto, he recordado un accidente de aviación en los Andes que ocurrió en octubre de 1972; una historia que probablemente más de uno y de una de vosotros recuerde y que me parece que es totalmente adecuada para explicar lo que quiero decir. Para refrescarla en mi mente la he buscado en Internet y lo que he descubierto es que también se hizo una película que se rodó poco tiempo después del accidente.