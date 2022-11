La secretaria de Estado de Igualdad dice basta y responde con contundencia a Vicente Vallés

“Simple y llanamente mentira. Lo cierto es que la ley de libertad sexual pasó por todos los órganos constitucionales, esto es obligatorio. Lo que puede pasar es que los órganos constitucionales no quieran responder en tiempo y forma y el Gobierno puede decir: vale, pues si no me has mandado el informe en el plazo que tenías continúo. Pero esto lo prevé la ley, no es una decisión del Gobierno”, ha explicado.