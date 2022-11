Ha ocurrido tras un polémico discurso de la diputada del partido de Abascal, quien ha cargado contra el Gobierno: “Además de totalitarios y sectarios, hacen unas leyes que son una autentica chapuza. Es que encima no protegen a las mujeres. Traen inmigrantes que no respetan a la mujer, promulgan leyes...”.

“Yo no la he insultado a ella y ella sí me está insultando a mí”, se ha quejado Toscano antes de que desde la presidencia pidiese “contención” a ambas.