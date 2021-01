La segunda vuelta en Georgia marcará el futuro de Trump y del Partido Republicano

Algunos republicanos, sin embargo, señalan que el partido se merece perder ambas cámaras de Georgia por haberse negado a ponerle límites a Trump durante los últimos cinco años. En su opinión, sería la mejor forma de reclamar su independencia de Trump.

“Hacer una limpieza general y reconstruir desde los cimientos. La lealtad se ha convertido en el requisito básico y eso ha permitido que gente que no está cuerda ni cualificada ascienda a los peldaños más altos del partido”, comenta un expolítico republicano desde el anonimato. “Hasta que no arreglen eso, no creo que el Partido Republicano merezca estar en el poder”.