La selección marroquí son las madres o por qué el orgullo súbito de hijos de migrantes en el Mundial

FADEL SENNA via AFP via Getty Images

Youssef M. Ouled , rifeño venido a España con 5 años, reconoce esas “contradicciones” en sí mismo. Ni le gusta el fútbol, ni se siente identificado con la “patria” marroquí, ni mucho menos con el sistema de Marruecos, ni aprueba que este Mundial se haya construido en Qatar “sobre cadáveres”. Y aun así, en el partido de España contra Marruecos, Ouled ni siquiera tuvo que pensarlo: “En un ejercicio instantáneo, de repente me interesa el partido y deseo que gane el pueblo marroquí”. “No es reflexivo, es puramente emotivo”, explica el joven. Dice que no podría identificarse como español cuando el exterior –los españoles– nunca lo ha considerado como tal.

“Si sales a la calle y la policía te identifica por tus rasgos raciales, si vas a la escuela y describen a tu pueblo como el enemigo a lo largo de toda la historia, si vas a buscar un trabajo o un piso y no te cogen porque ven que eres una persona racializada… si tu cotidianidad te grita a diario que no eres español, que no formas parte, ¿cómo vas a sentir la mínima afiliación por un país que te expulsa del espacio público, que encierra a tus semejantes en CIEs o que organiza redadas policiales?”, se plantea Ouled. “La propia estructura del Estado español nos niega, así que sientes esa pertenencia más hacia tu lugar de nacimiento, hacia la cultura de tus padres y la historia de tu pueblo, que por otro lado difieren absolutamente de la identidad del Estado marroquí”, señala. Ouled recalca que él celebra las victorias de la selección como una “victoria del pueblo marroquí”, y no del sistema.