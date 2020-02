Menuda semana ha vivido Estados Unidos. La coincidencia de tres eventos de enjundia -el juicio político al presidente, su discurso sobre el Estado de la Unión y el inicio de las primarias demócratas- ha acaparado toda la atención de la prensa internacional y deja, a priori, un ganador: el republicano Donald Trump. El mandatario ha sido absuelto en el proceso de impeachment (ni abuso de poder ni obstrucción al Congreso, han dicho los señores senadores), se ha explayado pregonando sus logros de gestión y ha visto cómo sus adversarios se enfangaban en un caucus, el de Iowa, que ha tardado tres días en tener resultados fiables.

Pero ¿y si no todo es alivio y victoria para el magnate? Lo acontecido tiene tantas aristas que merece ir un poco más allá, porque estamos en año de elecciones (3 de noviembre) y los blancos y negros nunca son puros.

‘Impeachment’: fin del calvario, pero con aviso a navegantes

El Senado de EEUU, con mayoría republicana, ha dado carpetazo este miércoles al juicio político contra Trump, el tercero de esta naturaleza en la historia del país, con el que los demócratas pretendían forzar su marcha de la Casa Blanca. Al presidente se le acusaba de haber abusado de su puesto al presionar a Ucrania para que investigara y aireara las supuestas vergüenzas de Joe Biden, exvicepresidente con Barack Obama y actual precandidato demócrata a las elecciones, y de su hijo.

Sus adversarios impulsaron el impeachment en el Congreso, porque ahí tienen mayoría, pero han tropezado en el Senado, determinante y donde mandan los conservadores. Se necesitaban dos tercios de la Cámara Alta para destituir a Trump, que 20 republicanos cambiaran de bando. Eso no ha pasado. Sólo uno, Mitt Romney, acérrimo enemigo de Trump, lo ha hecho. Su “yes, he did it”, “sí, él lo hizo”, reconociendo los abusos de su presidente queda para la historia, pues nunca un senador del partido del Gobierno ha votado por echar a su líder.

Trump reconoce que lo ha pasado mal, que acaba “el calvario”, pero en realidad no ha sido para tanto: el proceso ha durado muy poco, apenas dos semanas, y sus colegas de formación se han encargado de cortocircuitarlo todo. Ni más pruebas ni más testimonios se han podido aportar, por lo que han sido unas audiencias descafeinadas y con lagunas.

Sin embargo, aunque el voto ha sido contundente a su favor, en los días finales se ha roto la unidad de relato republicana: varios y notables senadores han salido en público a reconocer que es verdad, a la luz de las pruebas, que Trump llamó al presidente ucraniano y que le amenazó con retener ayuda militar (esencial en la pelea con Rusia y ya aprobada incluso por el Congreso) si no le daba munición contra los Biden. Lo que pasa es que, dicen, de estar mal a ser delito hay mucho trecho. Voces críticas que constatan que hay quien acepta este pulpo como presidente con la nariz tapada. “Este es el Partido Republicano, no el partido de Donald Trump”, se dolía uno de los senadores al New York Times.

No son pocos los analistas que sostienen que, aún ganando, a Trump se le han visto las mentiras expuestas y, a sus correligionarios, también. Y eso en año electoral es grave. Es verdad que no ha habido sorpresas en la votación, pero cubrir “crímenes” está feo. Y a veces se paga, aunque sea a largo plazo. No obstante, la CNN sostiene que la popularidad del magnate en su formación es hoy del 95%. Otra cosa buena que saca Trump: enarbolando la bandera de la persecución ideológica de los rojeras demócratas, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos paralela al impeachment que le ha reportado ya más de 46 millones de dólares. Ideal para reforzar la campaña.

Hay quien, por contra, dice que quienes se han hundido son los demócratas: han intentado tumbar al presidente con pocas pruebas contundentes, se han desgastado mucho cuando tienen su propia elección interna pendiente y no han podido con este Goliat. Incluso, la prensa conservadora ha aprovechado para contar los trapos sucios de los Biden en Ucrania, insistiendo en que Trump no abusó de su cargo, sino que peleaba contra la “corrupción”.

Está por ver cómo les afecta también esta exposición y esta derrota. De momento no quieren soltar el bocado y amenazan con citar a algunos de los testigos que no han logrado llevar al Senado, aunque sea en un proceso paralelo y sin consecuencias. Sobre todo, pelean para que los norteamericanos escuchen a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, que ha confirmado el chantaje a Ucrania. Y avisan: Trump es de los que “no aprende la lección” y en cualquier momento puede incurrir en delitos similares de nuevo. A ver si ese aviso les renta algo.