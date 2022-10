La semana que desnudó al fútbol español

Anadolu Agency via Getty Images

No. De ‘jornada negra’, nada; más bien, ‘semana negra’. Es difícil encontrar una sucesión de acontecimientos tan negativos en tan poco tiempo para el fútbol español. En pocas horas se han dado todos los ingredientes para hablar de crisis: caos organizativo, debilidad mercantil y un sonadísimo fracaso deportivo.

Demasiados factores para un deporte que, estructuralmente, lucha por no perder su posición histórica. Con el único salvavidas del Real Madrid, actual campeón de la Champions League , este es el repaso a una semana que ha desnudado al fútbol patrio a ojos del mundo:

Ridículo europeo: lo nunca visto en Champions

NurPhoto via Getty Images

Con Xavi a los mandos y ya asentado tras su aterrizaje de emergencia a mitad de la campaña anterior, el objetivo era evitar el ridículo europeo vivido en la anterior fase de grupos. No solo no se ha conseguido sino que se ha agravado. Si en 2021 el Barça tenía la excusa de una plantilla francamente debilitada, este año su plantel, nombre por nombre, daba para mucho más. No para alcanzar a un Bayern convertido en su bestia negra, pero sí para competir y superar al Inter, rival para el segundo puesto del grupo. Agarrados al comodín arbitral en Milán (donde el Barça cayó de forma polémica) e incapaces de imponerse en el Camp Nou, los culés repiten castigo: Europa League.