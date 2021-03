Además, ha desvelado lo que les ha dicho: “Pero literal! Y se lo he dicho! No nos quitaréis la sonrisa!”

Ella misma ha compartido las fotos junto al mensaje: “En Coslada se ha plasmado que contra el fascismo ‘sí se puede’ cuando la gente que ha luchado por sus barrios, para conseguir los avances que tenemos, no se calla antes sus amenazas. Que paren ya los ataques fascistas a las asociaciones vecinales y feministas”.

Iglesias se ha expresado así en una entrevista en la Cadena Ser: “Lo que yo hice no tiene mérito. Mérito tiene que salieran a plantarles cara y echarles de allí los vecinos después de que hubiesen asaltado un local vecinal. Eso no se puede consentir, lo que hice yo es lo que cualquier dirigente tiene que hacer si los nazis salen haciendo el saludo romano”, ha justificado Iglesias.

En esta línea, el exvicepresidente del Gobierno ha defendido su actuación frente a unos “matones que dan palizas a trabajadores que vienen de otros países o a jóvenes que no piensan como ellos”. Así, ha afirmado que no se puede “tolerar o aceptar” que en la sociedad haya “comportamientos” que no se deben “normalizar”.

“Nuestro compromiso con la democracia es clarísimo. Vamos a hacer campaña con nuestras propuestas”, ha insistido Iglesias, que ha dejado claro que si “luego Vox o Ayuso mandan a sus cachorros para intentar amedrentar a la gente” los “vecinos y madrileños” sabrán decir que “en España o Madrid no hay sitio para esta gente”.