La sentencia de Loquillo sobre España que impresiona a Iñaki López: "Sigues sin autocensurarte"

Ha afirmado Loquillo que, en los años que España lleva de Constitución democrática, “hay una cosa que no hemos sabido hacer, que es educar”: “Cuando no se educa en favor de las libertades individuales, en favor de la democracia, en favor de la Constitución de tu país, cuando no se educa así lo que ocurre es que las libertades se pierden y las democracias se convierten en autocracias”.