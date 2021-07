La sentida carta de Rashford tras los insultos racistas recibidos: "Soy un hombre negro de Withington..."

View this post on Instagram

“Ni siquiera sé por dónde empezar y ni siquiera sé cómo poner en palabras cómo me siento en este momento exacto”, describe. Rashford, sin embargo, alza la voz para decir que aunque seguirá pidiendo perdón por el error, nunca agachará la cabeza frente al racismo.“Puedo soportar las críticas a mi desempeño durante todo el día, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo”, sostiene. “No me he sentido más orgulloso de llevar esos tres leones en mi pecho que viendo a mi familia animarme en una multitud de decenas de miles de personas”, añade.