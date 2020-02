La sentida despedida de Irene Rosales tras la muerte de su madre: "Me vas hacer muchísima falta"

Mayte Vázquez, madre de Irene Rosales, falleció este jueves en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta tras meses de lucha contra el cáncer, según confirmó Carlota Corredera en Sálvame.

La esposa de Kiko Rivera ya admitió en enero en Viva la vida, el programa de Telecinco en el que colabora, que estaba pasando un momento duro porque su madre se encontraba “malita”. Además, su padre sufre un tumor cerebral desde hace 17 años.

Hasta el tanatorio, además de la propia Irene Rosales y Kiko Rivera, se ha desplazo Isabel Pantoja para arropar a los suyos.

Además, Irene Rosales ha querido despedirse de su madre también con una publicación en Instagram. En la foto que ha subido aparece ella junto a Kiko Rivera y a Mayte Vázquez el día de la boda de la pareja.

“Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta pero tú me enseñaste a ser fuerte”, empieza escribiendo Rosales.

“Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella 💫 Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami”, añade.

A la publicación ha reaccionado el propio Kiko Rivera, que ha escrito: “Siempre en nuestros corazones”.