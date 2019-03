A post shared by Lucía mi Pediatra, escritora. (@luciamipediatra) on Mar 29, 2019 at 8:48am PDT

La pediatra ha explicado detalladamente por qué no hay que dejar que un bebé duerma boca abajo y qué puede ocurrir en caso de que lo haga:

“Bueno, salvo que te guste jugar a la ruleta rusa y multiplicar por dos el riesgo de muerte súbita del lactante. Los niños deben dormir boca arriba durante el primer año de vida, sobre todo durante los primeros seis meses de vida. Cuando se vaya haciendo mayor y sea capaz de darse la vuelta por él mismo haciendo “la croqueta”, ya no hay riesgo. Boca abajo para dormir NEVER. A mí hay una frase que me encanta y que ya os he dicho en alguno de mis libros: En esta época tan tierna del primer año de vida... “Dormir boca arriba, jugar boca abajo (siempre vigilado) y el resto del tiempo... EN BRAZOS”.