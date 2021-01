Reino Unido vive uno de los momentos más críticos desde el comienzo de la pandemia. El país notificó otros 60.916 nuevos casos por covid-19, la cifra más alta de contagios diarios por el virus registrada en el país, según datos oficiales difundidos este martes.

El Ministerio británico de Sanidad comunicó al mismo tiempo que en las últimas 24 horas se notificaron otros 830 muertos por coronavirus.

Estas cifras se conocen el mismo día en que Inglaterra ha vuelto a someterse por tercera vez a otro confinamiento nacional, con las escuelas cerradas y durísimas restricciones que vetan las salidas de casa a menos que sea por una serie de motivos limitados, como la compra de productos esenciales o la práctica de ejercicio.

En medio de ese panorama, Susanna Griso ha entrevistado en Espejo Público a Lara Payá, una enfermera española que trabaja en el Reino Unido y que ha lanzado un preocupante aviso sobre lo que puede estar ocurriendo ahora en España.

“Aquí se hacen muchísimos test. Aquí es muy sencillo conseguir un test. No ahora, desde marzo. Lo pides vía una web o un teléfono, te lo envía Amazon a casa, que es bastante anecdótico, y es muy sencillo hacerse un test”, ha explicado.

La sanitaria ha apuntado también que todos los trabajadores de hospital se están haciendo test en casa cada dos días. “Con lo cual, quiero decir que, sinceramente, creo que el número de contagios y el número de personas con covid en España quizá no sea tan diferente del que tenemos aquí. Pero aquí sí que tenemos más casos diagnosticados porque se hacen más test”, ha advertido.

Susanna Griso ha querido saber si lo que decía Payá es que la “foto fija” de Reino Unido es “más real” que la de España, donde en Navidad ha bajado mucho el testeo.

“Sí. No tengo lugar a dudas. Prácticamente no conozco a nadie que no se haya hecho un test en algún momento”, ha zanjado la enfermera.