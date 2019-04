La significativa camiseta con la que ha acudido a votar Carlota Corredera, presentadora de 'Sálvame'

La jornada electoral de este 28 de abril ha dejado momentos para la historia. Muchos usuarios de Twitter han lanzado llamamientos masivos en redes sociales para acudir a las urnas a votar.

Después, durante el momento de la votación, numerosos famosos han mostrado en redes el momento en el que han acudido a votar.

Uno de los mensajes más emotivos ha sido el de Carlota Corredera, presentadora de Sálvame, que ha compartido en Instagram una publicación con una llamativa camiseta en la que se puede leer: “Soy feminista porque el mundo me ha hecho así”.

“Ya he votado, mucha gente ha luchado e incluso entregado su vida para que hoy podamos votar, honremos a esas personas votando 🙏🏻📩 Me ha encantado ejercer mi derecho al voto con la nueva camiseta de @malasmadres con el lema ’Soy feminista porque el mundo me ha hecho así”, ha escrito.