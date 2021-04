La significativa camiseta con la que Carlota Corredera ha aparecido en 'Sálvame'

No es la primera vez que Corredera usa una camiseta para mandar un mensaje: ya lo hizo, por ejemplo, al ir a votar en las elecciones del pasado 10 de noviembre.

“Soy feminista”, se podía leer en la prenda de ropa que llevó para depositar su voto en una urna en los pasados comicios.

“He votado aunque esté muy decepcionada con la política, he votado porque quiero un país dónde haya igualdad real, he votado a pesar de los políticos, he votado porque hay muchas personas que han luchado para que todxs podamos votar, he votado porque ‘soy feminista porque el mundo me ha hecho así’”, dijo Corredera en Instagram.