La sincera confesión de David Bisbal sobre sus impuestos en 'laSexta Noche'

El presentador de laSexta Noche, Iñaki López, entrevistó este sábado a David Bisbal, que inicia el 2020 con la publicación de su nuevo disco, En tus planes. Durante la charla ambos hablaron sobre la política, música y el extriunfito hizo varias confesiones.

Bisbal fue preguntado por la razón por la que muchos cantantes españoles viven en América Latina y en Estados Unidos en vez de hacerlo en España. Sin embargo, para responder, el almeriense sorprendió y reveló el país en el que paga los impuestos.

“Yo también he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, pero siempre he residido en España, es decir, siempre he pagado los impuestos en España. La logística en un artista es muy importante. Estás en México, luego tienes que ir a Venezuela, después a Colombia y de ahí a Argentina, pues lo más lógico es que te quedes en ese continente, aunque yo me he acostumbrado ya”, afirmó.

En un programa como laSexta Noche de marcado carácter político, Bisbal tuvo que hablar de su vídeo de apoyo a Venezuela, en el que aseguraba que le dolía en el alma la situación del país latinoamericano.