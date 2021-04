La sincera confesión de Gabilondo cuando le preguntan si querría gobernar con Iglesias en Madrid

El candidato del PSOE a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido este jueves que “en general, no suele hacer siempre las cosas que le gustan”, al ser preguntado sobre si querría al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en un Gobierno de coalición.

“Yo no le he pedido al señor Iglesias ninguna otra cosa que un apoyo para lograr un gobierno progresista. Ahora lo que hay que hacer es ganar en las urnas y luego ya se verá”, ha expresado. “A mí me gusta un gobierno centrado y sin extremismos, que tenga las manos abiertas para incorporar a todos. En general, no suelo hacer las cosas que me gustan siempre. La educación y la política son el arte de hacer lo que uno debe, no lo que uno quiere sin más, pero lo que no quiero no lo hago, quien me conoce sabe que soy muy pertinaz. A mí no me dirige nadie”, ha añadido.