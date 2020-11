La sincera opinión de Julio Iglesias sobre el coronavirus

El cantante Julio Iglesias ha charlado este viernes con Carlos Herrera en la Cadena Cope y ha confesado su angustia por la actual situación de la pandemia del coronavirus.

“Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo, por la edad y por las circunstancias. Me tengo que cuidar y convivo con las personas más de confianza que no salen fuera”, ha asegurado el artista, que ha sentenciado afirmando que vive con una vida un poco complicada porque tiene “pánico a la covid-19″.

Iglesias, que ha señalado que él es una víctima más de los cientos de millones que hay en el mundo, ha querido mandar un mensaje de responsabilidad a los jóvenes: “Me cabrea un poco el poco compromiso que tienen con sus padres y sus abuelos. Es el reproche que hago en este año de retiro”.

“La generosidad no es decir ‘te quiero’ todos los días, es saber que la inconsciencia puede matar a tus abuelos o padres”, ha añadido.

En lo profesional ha señalado que tiene ganas de volver a los escenarios porque es donde él vive, pero que le parece imposible hacerlo en estos momentos por las dudas que hay con los conciertos. Por ello, ha afirmado estar esperando una vacuna, aunque ha reconocido que es un tema compejo.

“Lo de las vacunas es complicado, a ver quién se las pone, quién no, hasta qué punto es valida, etc. Hay muchas cosas que están pasando en estos meses que nos complican la libertad”, ha sentenciado.

Además, Iglesias ha finalizado contando que actualmente trata con numerosos expertos: “Mi vida ahora mismo es aburrida, miserablemente aburrida. No tengo muchas ganas de ser creativo. Estoy preocupado en leer y ver cosas. He hablado con expertos como el cardiólogo Valentín Fuster y me cuentan cosas interesantes. Tenemos que esperar, tener paciencia y bien cerrada la boca, como digo yo, para no contagiarnos y mantener la distancia”.