La sincera reflexión que un tirador español ha hecho a Risto desde la guerra de Ucrania

El programa ‘Todo es Mentira’ de Cuatro ha vuelto a contar con el testimonio del tirador de precisión Juan que lucha en la guerra Ucrania contra los rusos. El exlegionario ha sorprendido realizando unas declaraciones que le han servido como desahogo de sus tareas en el frente.

“Todos sabemos que las guerras acaban en una mesa. Y espero que acabe, porque me quiero ir ya”, ha confesado en directo Juan al presentador del programa, Risto Mejide. “Siento el imperativo de irme, es que siento el irme. Me tengo que ir ya”, ha asegurado el tirador.

El exlegionario no se ha quedado ahí y ha explicado que las conexiones que realiza en ‘Todo es Mentira’ son beneficiosas para él: “Hay gente que me pregunta que por qué salgo en el programa de Risto. Hostia puta, no sabéis lo bien que me hace mentalmente desahogarme, hablar con gente española...”.

Además, Juan ha subrayado que no percibe dinero por sus declaraciones desde la guerra. “Y no pagáis ni un duro, que hay gente que dice que me estoy forrando”, ha añadido.

La reacción de Risto

Asimismo, el tirador de precisión español ha esgrimido que “yo lo hago porque a mí me viene bien mentalmente”, afirmando que “si por vosotros fuese saldría más en televisión, pero cuando coges algo por costumbre ya no te beneficia”. A lo que ha concluido que “a mí me viene de puta madre que me llaméis, y yo me descargo”.

Tras dichas palabras, Mejide ha emplazado a Juan a desahogarse con sus reflexiones: “Pues desahógate, Juan. Estás harto”. Y él ha reiterado: “Estoy muy cansado, Risto”.

Antes de que finalizase la conexión también hubo tiempo para el humor, puesto que el exlegionario ha ironizado diciéndole a Risto que no le sigue en Instagram. “Ya te vale”, ha dicho.