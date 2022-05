La sinceridad brutal de Susana Díaz cuando conoce a Santiago Segura: a la cara y varias veces

En el primer encuentro, Díaz es tremendamente sincera con Segura: “Me da alegría conocerte porque al principio tus películas me daban tela de grima, para qué te voy a engañar”.

“Y poco a poco te ha ido...”, quiere terciar Segura. Pero Díaz sigue con su ataque de sinceridad: “Yo creo que me sigue costando, eh”. Y el director intenta salir al paso: “Ahora hago cine familiar, ahora podrías disfrutarlo”.

“Pero yo me tragué...”, continúa Díaz, que es ayudada por el propio Segura: “Las de Torrente. La saga de Torrente”. “Pffff. Terrible eh”, exclama la senadora.

“Lo pasaste mal. Yo te pido disculpas, pero ya te digo que ahora hago cine familiar y es mucho más bonito y entrañable”, remarca Segura, que intenta hacer ver a la política que a sus hijos le pueden gustar sus películas actuales: “Es que ya te digo, que me he reformado totalmente. Ahora hago solo cine familiar. Después del daño que he hecho con Torrente, el daño público, ahora es un bien común”.