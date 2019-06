La sobresaliente respuesta de una joven a la que obligaron a ir con zapatos se hace viral

-Hace un año-

Yo:

Voy a ir a la graduación en converse

El resto:

¿En serio vas a ir asi?

Ya podrias arreglarte una vez en tu vida

Chicazo, no hay huevos

A la graduacion se va arreglada

¿No tienes otro zapato en tu vida?

Solo usas converse

Also me: pic.twitter.com/8YqUp3YCQQ