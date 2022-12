La sobrina de José María Aznar, desahuciada y en la calle

Europa Press Entertainment via Europa Press via Getty Images

Así lo contaba la propia Aznar el pasado mes de agosto en el programa Ya es verano ( Telecinco ). En ese momento, solo contaba con una ayuda estatal por su condición como víctima de violencia de género y no dudó en pedir ayuda por televisión.

“El alquiler me cuesta 400 euros, pero yo con la pequeña ayuda que percibo no tengo casi ni para pagar la luz y la comida”, señaló en su intervención televisiva.

“Yo no tenía una orden judicial, jamás se dictó nada. Soy una persona vulnerable por los servicios sociales y todo está certificado. Además, soy víctima de violencia de género… Cobro una pensión por ello que ya hace tres meses que se me terminó, con lo cual no tengo ningún ingreso”, ha asegurado la sobrina de expresidente del Gobierno.