La solidaridad se propaga más rápido que el coronavirus… entre algunos

Voy a intentar hacer un párrafo sin decir la palabra maldita.

Los españoles somo especiales, sí. Como los italianos, los turcos o los canadienses, sí. Todos somos especiales, ni mejores ni peores, y cada uno con una identidad propia y unas maneras de ser que a muchos les pueden parecer extrañas.

Hecho. No he dicho coronavirus, pero a partir de ahora me temo que tendremos que entrar en harina.

Los países y sus gentes están lidiando con este virus de maneras diferentes. Ni los españoles son más caraduras ni los ingleses o alemanes tan disciplinados.

Cada familia es un mundo y mientras muchas nos hemos recluido y seguimos al dedillo lo que se nos dice, muchos otros que se autodenominan listos, pero en realidad son jetas, tuercen y doblan las reglas para salirse (ellos creen) con la suya.

Cuando no hay reglas severas ni multas grandes, pasa lo que pasa en Reino Unido. Y es que aquí nos dice nuestro infectado prime minister (no es un insulto, es una descripción) que tenemos que estar encerrados.

Tenéis que encerraros en casa, dice, y seguido puntualiza, pero oiga que a la compra diaria puede salir, y a pasear al perro, y a hacer deporte. Es decir, enciérrese en casa el rato que no esta fuera… la excusa ya la buscará usted.

¿Si te pillan que pasará? Pues que la multa que te ponen es menor que la multa por aparcar mal, porque el Covid-19 nos preocupa sí, pero no tanto como aparcar bien.

La cantidad de policía en Reino Unido es la que hay. Poca tras los recortes que Boris, la Sra. May o David Cameron nos han obsequiado en los últimos lustros. De 2010 a 2018, un 15% menos, y desde 2018 pues me imagino que, con la prioridad de llegar al unicornio del Brexit, habrán seguido recortando… ¿y por qué no? Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021 será un país modelo y lograremos una sociedad justa fuera del malvado ente europeo (jajaja, no puedo tomármelo en serio).

Sin policía patrullando, los grupos máximos de dos personas paseando se convierten en grupos de cuatro o seis, y sin nadie que compruebe este encierro forzado para todos.

Y esos recortes han sucedido también en otro sector clave siendo el más demandado ahora mismo (qué curioso) la sanidad.