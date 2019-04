La sombra del 'glamour'

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Aitana Sánchez-Gijón en la marcha del 8-M.

Hace unos días leí unas declaraciones de Aitana Sánchez-Gijón. Entre otras cosas decía que en los últimos quince años había trabajado solo en tres películas. Las palabras las pronunció en el Cara a cara con profesionales que organiza la Unión de Actores. La cosa está más jodida de lo que pensaba... Me entristeció leer lo que, en cierto modo, ya sabemos sobre la cruda realidad de las mujeres a partir de los treinta y cinco en el mundo de la interpretación, especialmente en el cine.

Pero me pareció esperanzadora su honestidad. Sería una pena que los actores pasáramos más tiempo fingiendo en el día a día, en las redes o en las entrevistas que delante de las cámaras o en un escenario. No es nuevo lo de tener que aparentar una vida ajetreada y plena, llena de rodajes y compromisos glamurosos que no dejan si quiera tiempo para disfrutar de esos carísimos regalos con los que las mejores marcas suelen agasajar. Hay que vender éxito, seguridad y solvencia para que los objetivos quieran seguir enfocando.