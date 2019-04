La sonrisa contra la islamofobia que se ha hecho viral

Shaymaa Ismaa’eel tiene 24 años y trabaja como terapeuta con niños autistas en el área de Washington (EEUU). La pasada semana, asistió junto a otras decenas de personas a la Conferencia del Círculo Islámico de América del Norte, en cuyas puertas decidió concentrarse un grupo islamófobo que se dedicó a proclamar y portar eslóganes contra la fe musulmana.

A pesar de que desde la primera jornada muchos de los asistentes se mostraron incómodos con los manifestantes, ninguno se atrevía a acercarse a ellos. Mientras escuchaba hablar del Corán, la vida de Mahoma o del tiroteo en Christchurch, Shaymaa Ismaa’eel no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando fuera y después de tres días de convención, decidió dar el paso: “El 21 de abril, sonreí ante la intolerancia y me alejé sintiendo la mayor forma de triunfo”, escribió en un tuit ilustrado por una imagen en la que se la ve sonriendo delante de los manifestantes. Una sonrisa ante carteles con mensaje como “El Islam es una religión de sangre y asesinato” o “Mahoma es un mentiroso” que ha acumulado más de 150.000 me gusta.

La publicación, replicada en su perfil de Instagram, se ha vuelto viral y se ha convertido en un icono frente a la islamofobia. “Quería combatir el odio con amabilidad, honestamente”, explicó Ismaa’eel a CNN. “Quería que me vieran la cara y simplemente caminar no era suficiente”.