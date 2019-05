La sorprendente respuesta de Cayetano Martínez de Irujo a si prefiere monarquía o república

“Te voy a contestar con sinceridad”, así empezó a articular la respuesta de si es monárquico o no Cayetano Martínez de Irujo en el programa de Cristina Pardo, Liarla Pardo (laSexta).

“Le dije a mi madre que esta familia es monárquica por sangre y tradición. Pero ha llegado un momento en el que yo, que he vivido 12 años fuera de España y me he batido el cobre desde muy joven solo, siente de una forma independiente a esta estructura de palacio que te condiciona todo”, afirmó Martínez de Irujo. Parecía que la respuesta iba a sorprender a más de uno.

El entrevistado, que calificó que el valle de los Caídos “de sitio terrible”, argumentó que todo depende del rey, de si hace buena labor o no. “Con Felipe VI sí. Don Juan Carlos durante muchos años fue un magnífico rey para España, pero en los últimos años cometió unos errores muy graves”, argumentó.