La sorpresa de una madre al encontrar una lista de juguetes sexuales en el diario de 'Frozen' de su hija

“Normalmente no te paras a revisar estas cosas. Si estuviera en la sección de adultos del Kmart lo entendería, pero no en la de libros para niños”, contó la madre al Daily Mail, donde señaló que su hija no llegó a entenderlo porque no sabe leer. Además, la madre lo comprobó con otra que había comprado su hermano exactamente igual y no contenía este listado, por lo que comprendió que debía ser un error pero la mantiene. “Querían cambiármelo, pero les dije que me lo iba a quedar para reírme”, contó la madre al diario británico.