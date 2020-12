La sorpresiva respuesta de Rocío Monasterio cuando le preguntan si se va a vacunar

La dirigente de Vox Rocío Monasterio ha sorprendido este jueves en Espejo Público por la respuesta que ha dado cuando la presentadora, Susanna Griso, le ha preguntado si se vacunará contra el coronavirus cuando se pueda.

Monasterio ha aprovechado la pregunta, y que el Pisuerga pasa por Valladolid, para lanzar un ataque al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Yo no tengo miedo a las vacunas. Lo que tengo miedo es a este Gobierno”, ha contestado.

“Que no me fío. No nos fiamos. Creo que hay un 30% de españoles que dicen que se van a vacunar de forma inmediata. Pero el resto yo creo que tienen un tema de desconfianza con el Gobierno, con este Gobierno que nos ocultó los datos de muertos, que nos ocultó los datos de contagiados, que nos ocultó si teníamos que usar mascarilla o no utilizarla... y que ahora, cuando llega la vacuna, desconfían de este Gobierno”, ha proseguido Monasterio.

“No desconfían de las empresas sanitarias, desconfían de qué va a comprar este Gobierno”, ha insistido.

Ante la respuesta, Susanna Griso le ha recordado que van a ser muchos países los que van a estar vacunándose. “Eso debería darnos confianza”, ha matizado.

“Yo espero que sí, debería ser así”, ha replicado Monasterio, que ha subrayado que Reino Unido “la tiene de forma inmediata” y se ha preguntado “a ver cómo Europa con esta burocracia” consigue poner en el mercado la vacuna.

Preguntado por ese mismo tema, Fernando Simón explicó la semana pasada que Reino Unido es un país “muy potente”, pero matizó que “el que tengan o no acceso a la vacuna es posible que se deba más a cuestiones de procedimientos administrativos en su agencia regulatoria que a que sean mejores o peores que Francia, Suiza, Suecia, Alemania, Noruega o España”.