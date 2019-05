La suerte de Isabel Pantoja en el amor: "He querido a muerte"

Isabel Pantoja ha tomado un nuevo papel en Supervivientes: consejera amorosa. Se ve con tablas para alumbrar a Violeta Mangriñán, que está protagonizando uno de los culebrones del reality, pero: ¿Ha tenido la tonadillera suerte en el amor?

Esa fue la pregunta que le mandó ayer el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, y la cantante no necesitó mucho tiempo para responder. “Yo sí”, contestó rotundamente.

“Con las personas con las que he estado, yo sí he querido a muerte. Y con eso me quedo”, explicó a continuación la artista.