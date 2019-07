La sugerencia de Pablo Iglesias que ha enfadado a Ferreras en 'Al Rojo Vivo': "A mí no me dice..."

Durante la conversación, el secretario general de la formación morada ha hecho un comentario que no ha gustado nada a Ferreras, quién ha replicado inmediatamente. Ha sido tras varias preguntas sobre el supuesto “veto” de Sánchez a Iglesias y a los miembros de Podemos en un hipotético gobierno de coalición.

“Vamos a ver, de verdad, es que no nos han planteado ese veto. ¿No serás tú el que no quiere que yo esté? Porque a mí nadie me ha dicho nada de eso”, ha contestado Iglesias, con tono de hastío tras varias preguntas sobre ese veto.

Ferreras ha dejado que Iglesias siguiera hablando y el político ha culminado su comentario. “No nos han planteado ningún veto. A lo mejor se lo ha dicho a usted para que me lo dijera...”, ha apuntado Iglesias, antes de que el entrevistador le cortase con un comentario muy cortante.

“A mí el presidente no me dice lo que tengo que decir”, ha zanjado Ferreras.