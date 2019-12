La surrealista situación con la que ha terminado 'Viva la vida': ni Emma García podía despedirse

Viva la vida vivió este domingo uno de los finales más extraños de los últimos tiempos.

Para terminar el el programa, el espacio de Telecinco que presenta Emma García está haciendo un concurso hasta el próximo 5 de enero en el que un espectador puede llevarse el premio que se esconde tras un panel con las letras del nombre del programa.

Este domingo, fue el turno de Carmen. La mujer entró en directo y, preguntada por la presentadora por qué letra elegía, respondió que “la c y si no el 13”. Tras dudar un segundo, García le aclaró que no había en el panel ni ce ni 13.

“Yo te lo explico, tenemos aquí varias letras de Viva la vida y tienes que elegir una de las que no haya salido”, le comentó sobre el funcionamiento del concurso. A partir de entonces, el surrealismo de la situación creció, mientras comenzaban a aparecer los rótulos para despedir el programa.