La surrealista traducción de este menú de Cáceres: cada plato es mejor que el anterior

Buen ejemplo es la carta de un restaurante de Cáceres que compartió este martes la usuaria de Twitter @RocioSomeday y que, en menos de dos días, acumula más de 13.700 me gusta. La imagen habla por sí sola.

he parado en cáceres para cenar y... pic.twitter.com/82KSC3rkXj

La tuitera destaca la traducción del “vino de la tierra”, que se traduce como “he came from the earth” (él vino de la tierra, literalmente). Pero echando un ojo detalladamente por la carta hay otras perlitas que merecen atención:

Judías - jewish [judía, mujer que profesa el judaísmo]. Lo correcto sería beans.

Gazpacho con guarnición - gazpacho with guarnicion. Solo se traduce la conjunción y no guarnición, que sería garnish.

Filete de ternera - fillet of beef [fillet se admite como filete de pescado]. De carne sería steak.

Secreto a la plancha - secret grilled [secreto, confidencia]. Lo correcto sería special cut o pork fillet.

Flan - flan [exactamente igual]. Lo correcto sería crème caramel.

Helado - frozen [congelado]. Lo correcto es ice cream y, en el caso de la tarta helada, ice cream cake.

Estos fallos han provocado multitud de comentarios en la red social y han despertado el cachondeo de los seguidores de la tuitera.