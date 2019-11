La tajante exigencia de Errejón si no logra formar un Gobierno con Sánchez e Iglesias para enero

EFE El candidato a presidente del Gobierno de Más País, Iñigo Errejón, junto a la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y el cabeza de lista por Bizkaia, Txema Urkijo, (i a d)

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Iñigo Errejón, ha afirmado que, si depende de los líderes del PSOE y de Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se irá a unas terceras elecciones, y les ha propuesto sentarse los tres la misma noche electoral para formar un Gobierno. “Si no lo hacemos para enero, los tres deberíamos irnos”, ha asegurado.

En un encuentro celebrado en Bizkaia Aretoa de Bilbao, junto con la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y el cabeza de lista de Más País-Euskadi Eraiki, Txema Urkijo, Errejón ha calificado de “bochornoso” el debate del lunes en televisión de los candidatos socialista, de la formación morada, del PP, de Ciudadanos y de Vox.

En su intervención, Carmena ha reivindicado el término “progresista” frente a Vox, que habla de “dictadura progre”, y cree que, si no hay un Gobierno de izquierdas, se va “al precipicio”.

Errejón ha lamentado que, si dependiera de Sánchez e Iglesias, tal como ayer se vio, “vamos a una terceras elecciones”, y ha reprochado que se puedan “regalar nuevas oportunidades a la extrema derecha” para llegar al Gobierno, algo que, a su juicio, puede ocurrir por “el aburrimiento y cansancio” de los electores progresistas.

Tras llamar a votar a Más País a la gente que se siente “huérfana, defraudada y enfadada”, ha planteado, para romper “el bucle” y el “desencanto” en la política estatal, en primer lugar, que todos los progresistas “vayan a votar” para lograr “la victoria” frente a las derechas.

En segundo lugar, ha apuntado que, si hay “una victoria progresista”, esta vez los tres candidatos de las formaciones de izquierdas deben garantizar que “se convierta en un Gobierno”. “Lanzamos un emplazamiento: si hay una mayoría progresista el 10-N, ese día, esa noche, el día 11 a más tardar, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y yo nos tenemos que sentar y hacer un Gobierno y, si no lo hacemos en enero, los tres deberíamos irnos”, ha asegurado.

A su juicio, el debate televisivo de este lunes fue un “espectáculo lamentable” porque se observó “cuál es el precio” de repetir elecciones, que es “andarle regalando al señor Abascal segundas oportunidades”. “Ayer fue una vergüenza que la extrema derecha pudiera hacer un mitin en televisión, sin que nadie le contestara, en primer lugar, los que son sus socios de Gobierno”, ha lamentado.

El PNV

El líder de Más País ha recordado que su formación mantiene “muchas diferencias” con el PNV, pero ha reprochado que a Santiago Abascal “se le permita decir que hay que ilegalizarlo, y Rivera y Casado, como quieren sus votos, se callen y no digan nada”. “O sea, tienes un tipo al lado con el que quieres gobernar, que te dice que quiere prohibir a los que piensan diferente, como hacían sus abuelos, y no le dicen absolutamente nada”, ha destacado.

También ha criticado las alusiones del presidente de Vox a la violencia contra la mujer, negando que ésta se ejerza contra sus víctimas por el hecho de ser mujeres, para vincularla con la procedencia de los agresores, en referencia a los inmigrantes.

″¡A mí que más me da el color y el apellido de los agresores!. A mí lo que me interesa es que a las mujeres se las asesina, se las viola, se las agrede por el mero hecho de serlo. Y resulta que el señor Abascal lo dice y no pasa nada”, ha manifestado.

Por ello, ha lamentado que PP y Ciudadanos “se callen” ante manifestaciones como éstas “de una manera extraordinariamente irresponsable” porque “quieren buscar sus votos”.

Sánchez e Iglesias

También ha responsabilizado a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de que el máximo dirigente de Vox pudiera hacer ese “mitin” por televisión, porque “tuvieron en su mano que hubiera un Gobierno progresista” y no llegaron a un acuerdo.

En este sentido, ha recordado que Iglesias consideró que “merecía más la pena sacar un Ministerio más” y Sánchez “que “merecía más la pena tener cinco diputados más”. “Y hoy estamos en la situación en la que, en el mejor de los casos, cualquiera de los dos aspira a tener los mismos resultados que tuvieron en las anteriores”, ha apuntado.

Asimismo, ha subrayado que “ninguno de los dos garantiza que la situación se pueda desbloquear”. “Ayer todo el mundo lo vio. Si llega a depender de los dos, vamos a terceras elecciones”, ha manifestado, para advertir de que no se puede “regalar oportunidades a la extrema derecha” para que acabe ganando unos comicios “por aburrimiento, cansancio e incomparecencia de la gente progresista”.

Por eso, ha explicado que Más País “ha dado un paso adelante” y ha considerado que su partido “es capaz de recoger a mucha gente que está huérfana”. Asimismo, ha reclamado el voto de la gente progresista que quiere “un país más justo, que recupere la igualdad de oportunidades y que haga frente al cambio climático, que se sintió decepcionada y que ayer sintió que aquello era un bochorno de Eurovisión, uno con el adoquín, el otro con los papelitos, el otro con el caniche, etc”.

“Si toda esta gente no acude a votar, ya sabemos cuál es la alternativa”, ha subrayado, para afirmar que son la “alternativa desbloqueando hacia adelante, no retrocediendo 50 años, como quieren otros”.