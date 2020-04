La tajante respuesta de Calviño cuando Maroto (PP) le dice que los españoles están hartos del Gobierno

Ni un día sin enganchón político al hilo del coronavirus. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, y el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, han protagonizado un momento de tensión en la sesión de control al Gobierno de este martes.

En su turno de preguntas, Maroto ha aprovechado para plantear al Ejecutivo si iban a hacer caso a las propuestas del PP. No ha debido de quedar satisfecho con la primera contestación de la vicepresidenta económica y ha vuelto a la carga. “Los españoles están hartos de ustedes”, ha llegago a afirmar el portavoz popular.

Calviño ha pasado a un tono más directo para dar respuesta a Maroto y todo su grupo: “Tengo que decir que no le he escuchado ninguna propuesta que no haya planteado ya el Gobierno. Me decepciona no haber escuchado esta tarde ninguna propuesta constructiva que mejore lo que ya estamos haciendo”.

“Le voy a decir una cosa que puede sonar sorprendente, señor Maroto”, ha proseguido. Nosotros no estamos hartos de ustedes, estamos esperándoles, esperando que por una vez estén a la altura de las circunstancias”. Su mensaje se ha ganado el aplauso no solo de la bancada socialista.