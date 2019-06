La tajante respuesta de Fran Rivera tras lo que dijo Isabel Pantoja en 'Supervivientes': "Me da pena..."

Además, habló de los hijos del diestro, Cayetano y Fran Rivera : “Yo los he querido siempre muchísimo porque eran de una persona a la que amaba”.

La cantante confesó en una conversación con Mónica Hoyos todo lo que sentía por el torero Paquirri: “Fue la historia de amor más bonita de mi vida. La persona que más he querido en mi vida. Y lo bueno se acaba rápido. Fue el mejor. El más guapo. El más inteligente. El mejor padre, el mejor amigo, el mejor torero”.

Ahora, Fran Rivera ha valorado las palabras de Isabel Pantoja en Espejo Público, el programa de Suanna Griso en Antena 3.

“No me sorprende nada. Me da pena y me da cosa que siempre que lo necesita hable del amor de mi padre y siempre saque a mi padre a relucir”, ha dicho tajante el torero.

Y ha ido más allá: “Creo que ya lo ha utilizado mucho, no. Podría hablar de otras relaciones que ha tenido y no creo que lo quisiera tanto cuando a sus hijos no les ha dado lo que él quería que tuviéramos. Estas cosas, bueno... están bien para el show”.

″¿Por qué tienes tan mal recuerdo de Isabel Pantoja?”, ha querido saber Griso.

“La convivencia fue breve pero era buena cuando estaba mi padre, cuando no estaba mi padre no era tan buena. Cuando murió mi padre se acabó la convivencia y cuando reclamamos a mi madre que queremos las cosas de papá, mi madre un día nos tuvo que decir: ’Isabel no os las quiere dar”.