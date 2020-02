La tasa Google y la tasa Tobin, a examen

Para el Gobierno, sin embargo, la explicación se debe más al lastre que ha vivido la economía mundial durante los últimos meses. Esta ha sido su justificación para tratar de explicar el descenso en las previsiones de recaudación. Unos descensos que han achacado a la situación macroeconómica que acecha a la economía, donde los crecimientos no dejan de sufrir reajustes, mientras que la economía sigue en su misma senda de desaceleración que llevamos arrastrando desde hace meses.

Podría ser una buena justificación. Sin embargo, los datos a los que me refería, utilizados en este estudio realizado por la Fundación Civismo, no achacan esa caída, ni mucho menos, a la desaceleración económica. Más bien, estas caídas se producen por esos efectos negativos que se generan con la aplicación de nuevas normativas en materia fiscal para las compañías financieras y tecnológicas. Nuevas normativas que, aunque no lo integraré en este debate, podemos introducirnos a cuestionar quien será el pagador final de las mismas, dado que, obviamente, repercutirá en los costos para los ciudadanos y no para los ricos, como afirmaba el Gobierno.

Sin embargo, como decía, esta no es la tarea a desarrollar hoy, pues los efectos contraproducentes que producen los nuevos impuestos tienen una mayor relevancia desde la óptica macroeconómica que por el lado del consumo y la distribución de costes. Y es que, si cogemos la medida y la analizamos, para comenzar y algo que destacábamos en el estudio, nos encontramos con una soledad en la aplicación, puesto que el Gobierno se ha embarcado de manera unilateral y sin esperar a un acuerdo con el resto de países miembros de la OCDE. Esto es algo muy preocupante ya en el inicio, pues la fuerza y robustez que nos daría el bloque económico en la adopción de dichas medidas no repercutiría en tensiones y malestares que, de esta forma, acecharán a la economía española en solitario.