La televisión pública ya no es para todos

No tanto por la oferta, sino por la demanda. En esta etapa de polarización política y afectiva parece que la televisión pública está conmigo o contra mí, sensación que se agudiza en campaña electoral con el incremento de los ataques a la forma de informar o entrevistar de los trabajadores del ente público a las élites políticas. Estas parecen acudir con afán de difundir su mensaje intacto y sin filtro, esperando que las preguntas e interpelaciones de los periodistas de la casa tengan un carácter de meras conductoras del programa.

Todas estas críticas en directo no están orientadas a buscar la mejora del funcionamiento general de la casa, solo contribuyendo a dar una imagen de parcialidad del medio, que es uno de los elementos que se encuentra detrás de la cada vez mayor desconfianza generalizada en los medios de comunicación. Hace pocos días un (ahora ex) candidato del partido azul (también lo fue del partido naranja) vertió acusaciones de falta de neutralidad en el programa matinal de La Primera y otro candidato del partido morado hurgó en la llaga de varios errores cometidos por parte del ente público en el Telediario con respecto a la visibilidad que recibía su partido y su persona.

La tentación tecnocrática y la (trampa de la) neutralidad van de la mano como si la apuesta por la técnica y sus resultados no fueran políticos y como si la neutralidad tampoco fuera un constructo social que varía entre culturas políticas y periodísticas, por no hablar de lo que se concibe como neutral para cada persona.

En origen, esta idea de transmisión de la información con neutralidad se asienta en el paradigma del positivismo científico aplicado a las ciencias sociales. Este asume que a la observación y al análisis de la realidad social se le pueden aplicar las mismas reglas que se aplican a las ciencias naturales y físicas. Cualquier científico social que lea estas líneas ha presenciado, cuando no tomado parte, de la (falsa) batalla entre los métodos de investigación empíricos, basados en el positivismo, y los métodos de investigación interpretativos, basados en el paradigma homónimo.

No entraré en ese debate aquí pero no hay duda de que esta batalla eterna subyace en la forma en la que los medios de comunicación y el periodismo informan, sobre todo cuando se habla de política. Tal es así que, en los últimos años, esta idea de neutralidad ha inspirado la creación de nuevos medios de comunicación, dando lugar al periodismo de “verificación”. Pero incluso los datos, aunque ciertos y bien interpretados, a veces son escasos o no describen la totalidad de la realidad social.