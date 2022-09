La temperatura del Mediterráneo superó los 31 grados este verano

Cala de Tsigrado, Milos (Grecia)

MINUBE/NAXOS

Al sur de la isla helena de Milos se encuentra esta cala , un pequeño paraíso que es, con toda seguridad, una de las calas más bonitas de las islas Cícladas. Aguas transparentes, de color azul turquesa y arena fina. ¿Lo mejor? No es muy conocida, o bien no es muy popular… ya que su difícil acceso, tanto por barco como a pie, hace que algunos no se animen. Eso sí, los que quieren, lo disfrutan al máximo.