La tensa entrevista de Alsina a Escrivá por el periodo de cálculo de las pensiones

El ministro ha mostrado su enorme enfado con la manera en la que los medios de comunicación han tratado la noticia de las pensiones. Dice que han usado una “narrativa” que “nunca” ha usado él, sino que “se ha creado artificialmente a partir de una realidad que no existe”. Por ello, aconseja que “escuchen al ministro responsable y no a lo que viene en otros sitios”.

Alsina le ha preguntado por qué, pasado un mes de esas informaciones, no las han desmentido, y el ministro ha replicado que no puede estar “saltando” ante lo que se dice, con “fuentes ignotas”. “Yo no voy a entrar en el juego de que me marquen la agenda”, defiende. Escrivá denuncia “una interpretación malévola”, que “se quiere crear una narrativa de confrontación” y el periodista le insiste en que debería haber puntualizado esas noticias.

La ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años para calcular la pensión de jubilación es una medida que “ni ha existido ni va a existir”, ha dicho, pese a que lo han publicado así medios como El País o El Periódico . “El periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo”, ha insistido Escrivá, quien ha señalado que no puede estar saliendo a “desmentir” todas las cosas que se dicen en relación a los trabajos que realiza o está realizando su Departamento.

Sostiene que tal y como lo han explicado “no han sido consistentes” con el plan que han mandado a Bruselas y con los elementos centrales de todas las reformas. En cuanto se refiere al poder adquisitivo de las pensiones, llevar la edad de jubilación a la edad legal, que los autónomos coticen por ingresos reales y al complemento de maternidad.

“Tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios más a nivel de microdato y en eso estamos, esa es la parte más difícil de precisar de todo lo que hay y esto es lo que está en el Pacto de Toledo, lo que hemos contado y lo que hemos mandado a Bruselas”, aclara. Por lo que especifica que todavía no saben “qué van a hacer” porque están “todavía haciendo cálculos para saber cómo responder a lo que les ha pedido el Pacto de Toledo”.

Narrativa equivocada

Alsina -que ha dividido a las redes, entre quienes creen que ha indagado como debía hacerlo y quienes piensan que ha sido demasiado duro- le ha insistido en que responda quién alienta, a su entender, esa “narrativa” equivocada, si son los medios o incluso sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, pero Escrivá no concretaba. “No lo sé. No le puedo decir. No tengo los elementos como para tener un criterio fuerte y no me siento en la capacidad para opinar”, ha respondido.

En todo caso, y en relación a las afirmaciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de que una medida como la ampliación del periodo de cálculo a 35 años no llegaría al Parlamento, Escrivá ha querido dejar claro que estas cosas no son la realidad que él vive en el seno del Gobierno.

“No es la realidad que yo vivo, en éste y en otros temas, como el Ingreso Mínimo Vital. Hay como un patrón. No es la primera vez que oímos cosas que luego no se compadecen con lo que luego se legisla. Igual soy un ingenuo y me pierdo un poco en todo esto”, ha afirmado el ministro, que ha añadido que el mismo día en que Iglesias dijo eso él dio una entrevista en la que negaba lo de la ampliación del periodo de cálculo.